Мешканець Київщини намагався відправити до США старовинні монети й злитки під виглядом декоративних сувенірів

Правоохоронці затримали жителя Київської області, який намагався надіслати контрабандою до США посилку зі старовинними монетами й платіжними злитками, що становлять культурну цінність, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини в закінченому замаху на контрабанду культурних та історичних цінностей (ч. ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі обласної прокуратури в понеділок.

За даними слідства, підозрюваний під виглядом декоративних сувенірів намагався відправити до США культурні цінності. "Він ретельно замаскував від митних органів шість старовинних монет арабського Халіфату, викарбувані у VIII-X століттях, і вісім платіжних злитків, що використовувалися на території України в період VIII-XII століть", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з висновками експертизи, монети та злитки мають історичне, етнографічне, художнє та наукове значення.

"Підозрюваного затримали під час відправлення міжнародної посилки", - зазначають у прокуратурі.