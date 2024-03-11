Події

09:43 11.03.2024

Окупанти за добу обстріляли 24 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

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Окупанти за добу обстріляли 24 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли три села в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області, а також 21 село в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області за минулу добу.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

Унаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки в селі Копійки Сумського району та один будинок у селі Муравейня Шосткинського району Сумської області. Про інші руйнування не повідомляється.

Копійки, Могрицю Сумського району та с. Клюси Корюківського району Чернігівської області було обстріляно тричі, Бояро-Лежачі Конотопського району - двічі, Волфине Сумського району - п'ять разів. Найбільш інтенсивним був обстріл с. Степок Сумського району - там було 38 вибухів.

Загалом за добу нараховано 36 обстрілів (198 вибухів) із різних видів озброєння, переважно 120-мм мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, також окупант кілька разів для атак застосовував дрони. 

Теги: #північ #обстріли

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