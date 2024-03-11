Окупанти за добу завдали 225 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області - голова ОВА

Окупанти за добу завдали 225 ударів по 9 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"225 ударів по 9 містах і селах завдав ворог протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, рашисти били з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному і П'ятихатках, здійснили 3 РСЗВ-обстріли по Роботиному, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку і Роботине.

Також 175 артударів припали на територію Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", зазначив Федоров.