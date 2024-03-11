Європа не готова до швидко зростаючих кліматичних ризиків, доповідь EEA

Європа не готова до швидко зростаючих кліматичних ризиків, з якими вона стикається, заявило Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) у своїй першій оцінці ризиків, повідомляє в неділю The Guardian.

У доповіді йдеться про те, що для усунення половини з 36 значних кліматичних ризиків з потенційно серйозними наслідками, виявлених для Європи, необхідно вжити додаткових заходів - від лісових пожеж, що спалюють будинки, до сильної негоди, що напружує державні фінанси. Ще п'ять ризиків вимагають термінових дій, йдеться в доповіді.

"Наш новий аналіз показує, що Європа стикається з невідкладними кліматичними ризиками, які зростають швидше, ніж наша готовність суспільства", - сказала Леєна Іла-Мононен, виконавчий директор EEA.

У доповіді розглядається, наскільки серйозні кліматичні загрози і наскільки добре Європа підготовлена до їх подолання. У ній ідеться, що найактуальнішими ризиками, які посилюються в міру того, як забруднення викопним паливом нагріває планету, є тепловий стрес, раптові повені та річкові паводки, здоров'я прибережних і морських екосистем, а також необхідність у фондах солідарності для відновлення після катастроф.

Коли дослідники заново оцінили шість ризиків для Південної Європи, яку вони назвали "гарячою точкою", вони виявили, що також необхідні термінові заходи зі збереження врожаю і захисту людей, будівель і природи від лісових пожеж.

За словами Робберта Бісбрука, автора доповіді з Вагенінгенського університету, який також був одним із керівників глави про Європу в останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), присвяченій адаптації, кількість свідчень адаптації зростає, але "цього явно недостатньо".

"Все відбувається недостатньо швидко і не доходить до тих, хто найбільше цього потребує", - сказав він. "У цьому сенсі все дуже страшно".

У доповіді також міститься попередження про "каскадні та комбіновані" ризики, які, за його словами, нинішні стрес-тести у фінансовому секторі, найімовірніше, недооцінюють. Наприклад, спекотна погода висушить південну Європу, що призведе до загибелі врожаю і скорочення запасів води, але також зміцнить ґрунти, що зробить більш імовірними зливові паводки, і висушить рослинність, що призведе до прискорення поширення лісових пожеж.

Уряди, які намагаються реагувати на кілька криз, відчуватимуть ще більшу нестачу ресурсів, так само як і спільноти, які не встигли підготуватися.

"Ризики просто випереджають розвиток політики, - каже Блаж Курник, голова групи з впливу та адаптації ЄАОС.

Європейська комісія заявила, що представить повідомлення про управління кліматичними ризиками на початку цього тижня. У доповіді ЄАОС йдеться, що деякі кліматичні ризики вже досягли критичного рівня. Якщо не вжити рішучих заходів, йдеться в доповіді, більшість кліматичних ризиків можуть досягти критичного або катастрофічного рівня до кінця цього століття.

"Це має стати останнім тривожним дзвінком", - сказав Іля-Мононен.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія (ЄК) опублікувала рекомендації щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Документ передбачає, що досягнення net-zero вимагає від країн союзу скорочення до 2040 року викидів парникових газів на 90% відносно рівня 1990 року. ЄК розписала умови і завдання, які необхідно виконати для такого істотного зниження викидів. Зокрема, передбачається, що використання нафти і газу в енергетичних цілях скоротиться до 2040 року на 80%