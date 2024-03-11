"Оппенгеймер" став найкращим фільмом за версією "Оскара"

Фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана став володарем "Оскара" в номінації "Найкращий фільм".

Церемонія вручення нагород 96-ї премії американської кіноакадемії відбулася в Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч на понеділок за київським часом.

Серед претендентів на нагороду в цій номінації були представлені "Американське чтиво", "Анатомія падіння", "Барбі", "Бідолашні створіння", "Зона інтересів", "Маестро", "Залишені", "Минулі життя", "Вбивці квіткового місяця".

Фільм "Оппенгеймер" розповідає про історію творця американської атомної бомби Роберта Оппенгеймера, концентруючись на трансформації його ставлення до створеної під його керівництвом зброї.

Також картина удостоєна нагород за найкращу режисуру (Крістофер Нолан), за найкращу чоловічу роль (Кілліан Мерфі) і за найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-молодший). Загалом картина удостоєна семи статуеток "Оскар".

Найкращими актрисами за версією "Оскара" стали Емма Стоун за фільм " Бідолашні створіння ", найкращу жіночу роль другого плану зіграла Д'Вайн Джой Рендолф у фільмі "Залишені".

Лауреатом "Оскара" в номінації "Іноземний художній фільм" стала картина "Зона інтересів".

"Оскар" за найкращий оригінальний сценарій пішов до фільму "Анатомія падіння". Нагорода за найкращий адаптований сценарій дісталася картині "Американське чтиво".

Найкращим документальним фільмом став "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. "Хлопчик і Чапля" Хаяо Міядзакі став володарем "Оскара" як найкращий анімаційний фільм.

Премія Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, з 1940-х років відома як "Оскар", була заснована 1929 року і вручається діячам, які зробили внесок у розвиток кіномистецтва.