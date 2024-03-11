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01:18 11.03.2024

Американський корабель вирушив у Газу для будівництва порту

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Американський корабель вирушив у Газу для будівництва порту

Корабель підтримки військово-морського флоту США "Генерал Френк С Бессон" відплив у суботу з військової бази в штаті Вірджинія і прямує на Близький Схід з обладнанням для будівництва тимчасового порту біля узбережжя Гази, повідомляє в неділю BBC.

Американський корабель вирушив у дорогу "менш ніж через 36 годин" після того, як президент США Джозеф Байден зробив заяву про намір побудувати плавучу гавань, написало Центральне командування США на сайті X (раніше відомому як Twitter). На ньому "розташоване перше обладнання для створення тимчасового причалу для доставки життєво важливих гуманітарних вантажів" у Газу, ідеться в заяві.

Пентагон заявив, що на будівництво пірсу за допомогою 1000 військовослужбовців, які не сходитимуть із борту корабля, може піти до 60 днів.

Доставка допомоги землею і повітрям виявилася складною і небезпечною. За словами американських військових, США і Йорданія провели в неділю десантування з повітря, доставивши на парашутах понад 11 500 порцій їжі, включно з рисом, борошном, макаронами і консервами.

Всесвітня продовольча програма була змушена призупинити наземні поставки після того, як її автоколони зазнали обстрілу і мародерства. А в п'ятницю з'явилися повідомлення про те, що п'ятеро людей загинули внаслідок падіння посилки з гуманітарною допомогою, коли її парашут не розкрився належним чином.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у п'ятницю оголосив, що дав вказівку американським військовим очолити місію зі створення в секторі Гази тимчасового порту для приймання гуманітарної допомоги.

Теги: #сша #газа #вмф

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