Окупанти вдень обстрілювали Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

Російські війська вдень обстріляли Нікопольський район дронами-камікадзе й артилерією, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю ввечері.

"Протягом усього дня агресор не залишав у спокої Нікопольщину. Атакував 11 дронами-камікадзе. А ще - двічі вдарив із важкої артилерії. Випустив майже півтора десятка снарядів. Вибухи лунали в Нікополі та Мирівській громаді", - написав Лисак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено дві багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт та енергетичне обладнання.

"Через обстріл майже 2 тис. абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали", - повідомив глава ОВА.

Також Лисак повідомив про те, що силами ППО в небі над Дніпровським районом було збито ворожий безпілотник.