У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

У понеділок, 11 березня, у Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в області вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці - вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

У вівторок і середу в регіоні хмарно, 12 березня у столиці та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, 13 березня - помірний дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

В області температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві - вночі та вдень 0-2° тепла.

У четвер, 14 березня, в регіоні місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у п'ятницю, 15 березня, без опадів.

В області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 14 березня 2-7° тепла, 15 березня 8-13° тепла, у столиці - вночі 0-2° тепла, вдень 14 березня 4-6° тепла, 15 березня 8-10° тепла.