Унаслідок нічної атаки БПЛА в Добропіллі на Донеччині є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть бути 2 людини - поліція

У ніч на неділю російські окупанти вдарили БПЛА по м. Добропілля Донецької області, внаслідок чого є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть перебувати 2 людини, повідомляє Головне управління Нацполіції в області.

"...Сьогодні після опівночі ворог вдарив по Добропіллю дронами - є руйнування в житловому секторі. Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок атаки в місті пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.