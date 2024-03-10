У понеділок у західних та місцями Одеській і Вінницькій областях дощ - Укргідрометцентр

У понеділок, 11 березня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ, на решті територій України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла, у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 березня найвища температура вдень була 16,9° у 1914р., найнижча - вночі -20,3° у 1898 р.

У вівторок, 12 березня, на Правобережжі України часом дощі з мокрим снігом, на Лівобережжі без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті та в Криму до 14°, на решті територій країни вночі від 3° тепла до 2° морозу (на Лівобережжі 5-10° морозу), вдень 1-6° тепла, у північних областях близько 0°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.