Події

11:06 10.03.2024

У Вінницькій області через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів - голова ОВА

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Унаслідок падіння уламків ворожих БП хЛА на Вінниччині виникла пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів, загоряння ліквідували, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріли #вінницька_область

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