Польська опозиція анонсувала в травні масову акцію протесту на підтримку фермерів

У Польщі голова опозиційної партії "Право і Справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський на зустрічі зі своїми прихильниками оголосив, що 18 травня партія проведе у Варшаві акцію протесту "Великий марш", повідомляє Polsat у суботу, 9 березня.

Президент ПіС заявив, що метою демонстрації буде переконати парламентську більшість ухвалити резолюцію Сейму про "Зелену угоду" та ембарго на українське зерно.

"Якщо на той час цю резолюцію не буде ухвалено, вона також стане гаслом цього маршу", - сказав він.

Качинський наголосив, що демонстрація відбудеться, навіть якщо до цієї дати "Зелений курс" буде скасовано і буде введено ембарго на українську агропродукцію.

Раніше повідомлялося, що через протест польських фермерів, станом на ранок 9 березня, 2300 вантажівок перебувають у чергах на українсько-польському кордоні в усіх напрямках. Найскладніша ситуація, за даними Держприкордонслужби України, навпроти пункту пропуску "Ягодин" і "Шегині".