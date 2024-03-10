Події

02:33 10.03.2024

Польська опозиція анонсувала в травні масову акцію протесту на підтримку фермерів

1 хв читати
Польська опозиція анонсувала в травні масову акцію протесту на підтримку фермерів

У Польщі голова опозиційної партії "Право і Справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський на зустрічі зі своїми прихильниками оголосив, що 18 травня партія проведе у Варшаві акцію протесту "Великий марш", повідомляє Polsat у суботу, 9 березня.

Президент ПіС заявив, що метою демонстрації буде переконати парламентську більшість ухвалити резолюцію Сейму про "Зелену угоду" та ембарго на українське зерно.

"Якщо на той час цю резолюцію не буде ухвалено, вона також стане гаслом цього маршу", - сказав він.

Качинський наголосив, що демонстрація відбудеться, навіть якщо до цієї дати "Зелений курс" буде скасовано і буде введено ембарго на українську агропродукцію.

Раніше повідомлялося, що через протест польських фермерів, станом на ранок 9 березня, 2300 вантажівок перебувають у чергах на українсько-польському кордоні в усіх напрямках. Найскладніша ситуація, за даними Держприкордонслужби України, навпроти пункту пропуску "Ягодин" і "Шегині".

Теги: #украина #польща #фермери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 09.03.2024
Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

17:09 08.03.2024
Польща хоче домогтися двостороннього узгодження правил переміщення товарів з Україною - агроміністр

Польща хоче домогтися двостороннього узгодження правил переміщення товарів з Україною - агроміністр

19:44 07.03.2024
Польща розраховує досягти взаємовигідної угоди з Україною - переговори агроміністрів

Польща розраховує досягти взаємовигідної угоди з Україною - переговори агроміністрів

15:29 07.03.2024
Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

16:32 06.03.2024
Ситуація біля будівлі польського сейму, де протестують фермери, набуває вибухонебезпечного характеру - ТБ

Ситуація біля будівлі польського сейму, де протестують фермери, набуває вибухонебезпечного характеру - ТБ

19:05 05.03.2024
Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

20:05 04.03.2024
Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

14:28 04.03.2024
Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

14:11 04.03.2024
Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

21:32 03.03.2024
Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами оборони знищено 35 із 39 ударних дронів, які атакували Україну цієї ночі

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Силами оборони знищено 35 із 39 ударних дронів, які атакували Україну цієї ночі

Німеччина наступного року ризикує не виконати квоту НАТО про витрати на оборону 2% ВВП

Росія має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств України

10 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Президент Литви відреагував на інциденти з оскверненням національних прапорів

ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

Із чорноморських портів України вийшли понад 1000 суден з експортним вантажем

У Снігурівському районі Миколаївської області ввечері були вибухи, пошкоджено ЛЕП

Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

У Раді можуть зареєструвати законопроєкт про мобілізацію засуджених наступного тижня - Малюська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА