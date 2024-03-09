Події

22:02 09.03.2024

На Донеччині у результаті ворожих обстрілів протягом дня одна людина загинула і четверо поранені

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На Донеччині у результаті ворожих обстрілів протягом дня одна людина загинула і четверо поранені

Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок артилерійських обстрілів російськими військами населених пунктів Донецької області, повідомляє Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі ввечері 9 березня.

Зазначається, що вранці російські війська обстріляли селище Очеретине Покровського району. Снаряд розірвався неподалік будинку 63-річного місцевого жителя, який перебував на подвір'ї. Він отримав осколкове поранення.

Пізніше окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району. Від множинних осколкових поранень загинув 46-річний чоловік.

О 15:30 відбувся обстріл с. Єлизаветівка Мар'їнської міської громади. Жінку 68 років із вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини доправили до лікарні. У цей же час окупанти вдарили по с. Архангельське Очеретинської сільської громади. 57-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

О 17:20 окупанти завдали удару, ймовірно, з використанням РСЗВ "Ураган" по м. Українськ Селидівської ОТГ. З мінно-вибуховою травмою та відкритим переломом гомілки до лікарні доправлено 29-річну постраждалу.

Пошкоджено багатоповерхівки та приватні домоволодіння.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1, ч.2 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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