Окупанти вдень 14 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

Російські війська вдень 14 разів обстріляли Нікопольський район дронами-камікадзе і артилерією, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Від ворожих атак сьогодні здригалися Нікополь і Мирівська громада. Окупанти били дронами-камікадзе та артилерією. Загалом - 14 разів", - інформував Лисак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельню, чотириповерхівку, 2 приватні будинки.

Також Лисак повідомив, що 22-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Червоногригорівської громади, перевели в дніпровську лікарню.

"У нього черепно-мозкова травма, забої, множинні переломи. Він усе ще в реанімації, стабільно важкий", - написав Лисак.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що російські окупанти вранці в суботу, 9 березня, завдали удару по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. "Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий", - написав Лисак у телеграм-каналі.