У геріатричному пансіонаті в Тернопільській області відкрили відділення для переселенців

У Петриківському геріатричному пансіонаті в Тернопільській області запрацювало відділення для внутрішньо переміщених осіб, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в суботу.

"Наразі у відділенні проживають 23 внутрішні переселенці. У приміщенні обладнано кімнати з 27 ліжко-місцями, кухню та пральню. Кожна кімната має власну душову кабіну та санвузол", - ідеться в повідомленні.

Загалом у Петриківському геріатричному пансіонаті проживають 175 осіб, 40 з яких - внутрішньо переміщені особи.

Як наголошується в повідомленні, відкриття відділення відбулося в межах реалізації спільного проєкту зі Швейцарським Червоним Хрестом.