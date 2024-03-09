Події

18:57 09.03.2024

У геріатричному пансіонаті в Тернопільській області відкрили відділення для переселенців

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У Петриківському геріатричному пансіонаті в Тернопільській області запрацювало відділення для внутрішньо переміщених осіб, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в суботу.

"Наразі у відділенні проживають 23 внутрішні переселенці. У приміщенні обладнано кімнати з 27 ліжко-місцями, кухню та пральню. Кожна кімната має власну душову кабіну та санвузол", - ідеться в повідомленні.

Загалом у Петриківському геріатричному пансіонаті проживають 175 осіб, 40 з яких - внутрішньо переміщені особи.

Як наголошується в повідомленні, відкриття відділення відбулося в межах реалізації спільного проєкту зі Швейцарським Червоним Хрестом.

 

Теги: #переселенці #тернопільська_область

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