У Середземному морі два ворожі ракетоносці

Станом на ранок суботи в акваторії Середземного моря дислокуються три кораблі ВМС РФ, серед яких два ракетоносці, повідомляють ВМС України.

"Станом на 07:00 09.03 в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 13 суден, з них 1 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.