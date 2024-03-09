Події

08:13 09.03.2024

У Середземному морі два ворожі ракетоносці

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У Середземному морі два ворожі ракетоносці

Станом на ранок суботи в акваторії Середземного моря дислокуються три кораблі ВМС РФ, серед яких два ракетоносці, повідомляють ВМС України.

"Станом на 07:00 09.03 в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 13 суден, з них 1 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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