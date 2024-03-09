Події

08:06 09.03.2024

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

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Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 6 танків, 25 бронемашин, 53 артсистеми, 43 БПЛА, а також 95 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 423160 (+850) осіб, танків - 6712 (+6) од, бойових броньованих машин - 12823 (+25) од, артилерійських систем - 10428 (+53) од, РСЗВ - 1012 (+1) од, засоби ППО - 707 (+3) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43), крилаті ракети - 1919 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13683 (+85) од, спеціальна техніка - 1666 (+10)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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