Питання вільного судноплавства може бути вирішене на саміті миру - Зеленський

Питання вільного судноплавства в Чорному морі та продовольчої безпеки може бути вирішене на саміті миру, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю на пресконференції в Стамбулі після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Інавгураційний саміт, на якому буде одним із пунктів саме те питання, яке поставили ви. Це питання про food security, продовольчу безпеку. Вона дуже сильно пов'язана з вільним судноплавством. Це наше Чорне море, і ми всі дуже зацікавлені, щоб у нас продовжив працювати наш "зерновий коридор", - сказав він.

"Таке рішення може бути на засіданні саміту. А друге, що важливо для нас і важливо, мені здається, всім знати, що є не лише порти Великої Одеси. А також ми дуже зацікавлені, щоб працював наш Дунайський коридор і розширювався цей обсяг", - сказав він.

"Ми також дуже хочемо, щоб Миколаїв економічно розростався і почав жити. Ми розраховуємо, що порт Миколаєва і, відповідно, тисячі робочих місць відновлять свою діяльність", - сказав Зеленський.