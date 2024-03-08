ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ МИРНИЙ САМІТ ЗА УЧАСТЮ РОСІЇ - ЕРДОГАН
ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ МИРНИЙ САМІТ ЗА УЧАСТЮ РОСІЇ - ЕРДОГАН
ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ МИРНИЙ САМІТ ЗА УЧАСТЮ РОСІЇ - ЕРДОГАН
Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру - це ганьба, закликаю всі країни нарешті вирішити розбіжності
Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру - це ганьба, закликаю всі країни нарешті вирішити розбіжності
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