Події

20:36 08.03.2024

ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ МИРНИЙ САМІТ ЗА УЧАСТЮ РОСІЇ - ЕРДОГАН

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ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ МИРНИЙ САМІТ ЗА УЧАСТЮ РОСІЇ - ЕРДОГАН

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