Події

18:32 08.03.2024

Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

2 хв читати
Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

Україна вимагає від Росії негайного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 7 березня про термінове повернення Запорізької АЕС під повний її контроль і наполягатиме на посиленні санкцій у разі невиконання, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми вимагаємо від росії негайного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, а в разі відмови - наполягатимемо на посиленні санкцій", - сказав Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", слова якого наведено в релізі міністерства в п'ятницю.

За його словами, з огляду на те, що виконання міжнародних документів є слабкою стороною Росії, "ми будемо пушити питання санкцій відповідно".

"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", - наголосив глава Міненерго.

Він додав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої нашою делегацією резолюції є важливим досягненням.

"У нас є два роки, коли ми будемо представлені в Раді керуючих. У цьому органі - 35 країн, він формує ключові напрями діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ - з нами", - зазначив Галущенко.

 

Теги: #магате #міненерго #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 08.03.2024
Російська окупація ЗАЕС не дає змоги отримувати своєчасну інформацію про ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті - ДІЯРУ

Російська окупація ЗАЕС не дає змоги отримувати своєчасну інформацію про ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті - ДІЯРУ

19:37 04.03.2024
Голова "Енергоатому" оцінює рівень небезпеки на ЗАЕС у 7-8 балів із десяти

Голова "Енергоатому" оцінює рівень небезпеки на ЗАЕС у 7-8 балів із десяти

17:48 04.03.2024
Співробітників "Енергоатому" на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії

Співробітників "Енергоатому" на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії

11:44 02.03.2024
Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

14:58 01.03.2024
Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

14:54 01.03.2024
Європейські партнери поки що не зверталися до Міненерго щодо продовження транзиту газу із РФ - заступниця міністра

Європейські партнери поки що не зверталися до Міненерго щодо продовження транзиту газу із РФ - заступниця міністра

14:21 01.03.2024
Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюється в уряді - заступниця глави Міненерго

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюється в уряді - заступниця глави Міненерго

12:23 28.02.2024
В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

15:35 27.02.2024
Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

14:30 27.02.2024
В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОСУВ "Таврія": Новопавлівський напрямок є найактивнішим, а відбити роботинський виступ для росіян, імовірно, - політична мета

Мета Путіна - захопити всю Україну, а не окремі її території, впевнений Зеленський

У Сумах двоє загиблих від ракетного удару, рятувальні роботи завершено

Повітряні сили пробують вражати російські літаки на відстані понад 150 км - Олещук

Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

ОСТАННЄ

В Україну вдалося повернути ще 10 дітей з окупації

Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків - юрист

ОСУВ "Таврія": Новопавлівський напрямок є найактивнішим, а відбити роботинський виступ для росіян, імовірно, - політична мета

Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, де будують корвети для українських ВМС

У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільне авто, загинули щонайменше дві людини - Синєгубов

На Дніпропетровщині почали активно споруджувати "зуби дракона" – ОСУВ "Таврія"

У Чернівецькій області біля кордону з Румунією затримано мікроавтобус із 34 ухилянтами - Держприкордонслужба

У СУМАХ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В одеській Аркадії за підтримки ТЧХУ встановлено мобільне укриття

У Києві 473 військовослужбовці, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримали виплати в розмірі 30 тис. грн - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА