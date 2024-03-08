Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

Україна вимагає від Росії негайного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 7 березня про термінове повернення Запорізької АЕС під повний її контроль і наполягатиме на посиленні санкцій у разі невиконання, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми вимагаємо від росії негайного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, а в разі відмови - наполягатимемо на посиленні санкцій", - сказав Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", слова якого наведено в релізі міністерства в п'ятницю.

За його словами, з огляду на те, що виконання міжнародних документів є слабкою стороною Росії, "ми будемо пушити питання санкцій відповідно".

"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", - наголосив глава Міненерго.

Він додав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої нашою делегацією резолюції є важливим досягненням.

"У нас є два роки, коли ми будемо представлені в Раді керуючих. У цьому органі - 35 країн, він формує ключові напрями діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ - з нами", - зазначив Галущенко.