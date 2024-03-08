В одеській Аркадії за підтримки ТЧХУ встановлено мобільне укриття

За підтримки Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) встановлено перше мобільне укриття в одеській Аркадії.

"В Аркадії встановили перше мобільне укриття, в якому одночасно... можуть перебувати до 15 осіб під час повітряної тривоги", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

В ТЧХУ зазначили, що найближчим часом в Одесі планується встановити ще чотири таких укриття. Вони будуть розміщені на кінцевих зупинках міського транспорту. Площа одного укриття - 10 м². Вони захищають від вибухових хвиль і осколкових поранень.