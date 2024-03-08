Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що залишає посаду

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що йде з обійманої посади.

"Це був мій останній тиждень на посаді речника Міністерства закордонних справ України. Три з половиною роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь і відповідальність. І я вдячний міністру Дмитрові Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко подякував команді в пресслужбі, колегам у департаменті, наголосивши, що разом вони вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень.

"Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають і переймають у різних країнах світу. Дякую колегам у міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу. Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як у контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби", - додав Ніколенко.

Окремо він подякував колегам-журналістам, з якими мав честь працювати ці роки.

"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - підсумував Ніколенко.