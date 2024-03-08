Зеленський про удар РФ по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції: Удар був за 300-400 метрів, але я не знаю, по кому був цей удар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ 6 березня завдала удару балістичною ракетою на відстані в кілька сотень метрів від місця його зустрічі з прем'єр-міністром Греції в порту Одеси, однак він не знає, куди били російські терористичні війська.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції. У нього був офіційний візит до Одеси. Ми були в порту. І так - за кілька сотень метрів, 300-400 метрів, я так розумію, був удар балістичною ракетою. Ракета дуже швидко прилетіла", - розповів президент в інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1".

Зеленський заявив: "Я не знаю, по кому був цей удар, але в будь-якому разі це, якщо чесно, щось неймовірне, коли в нас прем'єр-міністр іноземної держави".

"Я вже не кажу про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів сусідніх держав, просто до людей іноземних держав. Ви бачите, що у Росії, у Пуніна її просто немає. Завдати удару балістичною ракетою тоді, коли відбувається візит прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований. Але я - ні, тому що ми розуміємо, що він (Путін - ІФ-У) не зупиняється, і вбиває, і тероризує й суспільство, не тільки військових", - сказав глава держави.

"Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому разі, це за межами розуму, за межами здорового глузду", - наголосив він.