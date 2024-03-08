Події

15:21 08.03.2024

У Сумах двоє загиблих від ракетного удару, рятувальні роботи завершено

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У Сумах двоє загиблих від ракетного удару, рятувальні роботи завершено

Двоє людей загинули і 26 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Суми у п'ятницю, шестеро з постраждалих перебувають у медичних закладах, повідомляється на сторінці Сумської обласної військової адміністрації у фесбуці.

"Станом на 8 березня на 12.00 аварійно-рятувальні роботи завершено... Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, водоканалу. Загалом вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей", - ідеться в повідомленні.

У лікарні, зокрема, пошкоджено 28 вікон і дві двері; медзаклад працює, госпіталізація проводиться.

До проведення робіт із ліквідації наслідків ракетного удару були залучені 16 одиниць техніки та 92 рятувальники.

Як повідомлялося, російські окупанти вдень у четвер завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару є загиблі, не уточнивши їхньої кількості, й десять постраждалих, четверо з яких були госпіталізовані. Пізніше повідомлялося, що інформація щодо жертв удару і руйнувань уточнюється.

 

Теги: #жертви #суми

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