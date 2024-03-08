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13:32 08.03.2024

СБУ повідомила про підозру полоненому росіянину в розстрілі українського військовополоненого біля Запоріжжя

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Служба безпеки України повідомила про підозру в розстрілі військовополоненого воїна ЗСУ в Запорізькій області російському окупанту, "штурмовику V", який нині перебуває в українському полоні.

"Служба безпеки зібрала доказову базу ще на одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених. Зловмисником виявився неодноразово судимий Дмитро Курашов - стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ", - повідомляється в телеграм-каналі спецслужби в п'ятницю.

За даними слідства і військової контррозвідки СБУ, 6 січня 2024 року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого окупанти взяли в полон. "Він здійснив щонайменше три прицільні постріли в полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили в полон Курашова та його товаришів зі служби", - йдеться в повідомленні.

Під час допиту в СБУ інший полонений дав свідчення на Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини окупанта у вбивстві полоненого українського бійця.

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Він перебуває під вартою. Триває розслідування щодо встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. 

Теги: #вбивця #полонений

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