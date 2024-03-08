Канада приєднується до коаліції дронів на підтримку України

Канада приєднається до коаліції з можливостей дронів Контактної групи з оборони України, очолюваної Латвією і Великою Британією.

Як повідомляє Міноборони Канади, відповідне рішення канадський міністр оборони Білл Блер оголосив під час візиту його латвійського колеги Андріса Спрудса до Оттави. Міністри підтвердили, що і Канада, і Латвія продовжуватимуть надавати Україні комплексну військову допомогу.

"Будучи членом Коаліції можливостей, Канада продовжить шукати шляхи розширення спроможностей України у сфері безпілотних літальних апаратів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam.

Раніше Блер повідомляв про передання Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.

Міністр оборони Латвії, зі свого боку, схвалив рішення Канади і зазначив, що "ми маємо досягти мети - поставити Україні 1 мільйон дронів".

"Канада приєднується до Латвійської коаліції дронів на підтримку України. До нас приєднуються нові союзники, і ми маємо досягти мети - поставити Україні 1 мільйон дронів. Спасибі, мій друже Білл Блер, за рішучість Канади допомогти Україні та підтримати нас у цьому спільному прагненні перемогти Росію", - написав він у Х.