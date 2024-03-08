Голова наглядової ради УКФ вважає катастрофічним можливе рішення про ліквідацію Мінкультури

Голова наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) Наталія Кривда вважає, що не можна закривати Міністерство культури та інформаційної політики.

"Мені здається катастрофічним рішення про закриття Міністерства культури, якщо воно десь визріє. В епоху криз, під час війни Міністерство культури та інформаційної політики має стати драйвером ключових процесів", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, можливо, наразі міністерство і не до кінця ефективне, але закривати його не можна, оскільки воно є елементом зовнішньої комунікації із західними партнерами.

"Не можна закривати Міністерство культури, його необхідно посилювати, ставити адекватні завдання. Міністерство має стати простором вироблення культурної політики", - підсумувала голова наглядової ради УКФ.

Як повідомлялося, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, залишивши не більше ніж 15-16 міністерств. Водночас прем'єр не розкрив суті майбутнього переформатування, і не відповів на запитання, чи є в планах замість Мінспорту та Мінкультури створити профільні агентства.

6 березня в Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики виступили за збереження Міністерства культури під час реформи уряду.