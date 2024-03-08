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09:30 08.03.2024

У чотирьох населених пунктах Донецької області розпочато примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

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У чотирьох населених пунктах Донецької області розпочато примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Через безпекову ситуацію в чотирьох населених пунктах Донецької області впроваджено примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Це питання було розглянуто на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Учасники Коордштабу одноголосно підтримали примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Згідно з повідомленням, у безпечніших регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою.

Теги: #евакуація #діти #донецька

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