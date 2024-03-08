Тридцять дронів збито над південними областями - Сили оборони півдня України

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" було збито, повідомляє командування Сил оборони півдня України у п’ятницю уранці.

"Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" збиті в нашій операційній зоні. В небі Одещини - 18, Кіровоградщини - 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині.", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними Сил оборони півдня, влучили в інфраструктурний об'єкт в Одеській області.

"На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.