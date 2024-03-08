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08:05 08.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 880 осіб особового складу ворога, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА, 75 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 422310 (+880) осіб, танків - 6706 (+11) од, бойових броньованих машин - 12798 (+19) од, артилерійських систем - 10375 (+25) од, РСЗВ - 1011 (+2) од, засоби ППО - 704 (+3) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7998 (+35), крилаті ракети - 1919 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 13598 (+66) од, спеціальна техніка - 1656 (+9)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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