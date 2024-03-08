Події

07:47 08.03.2024

Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

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Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти вночі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район, є ушкодження, обійшлося без постраждалих, інформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади та сам Нікополь, понівечені 3 приватні будинки та господарська будівля. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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