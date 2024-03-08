Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти вночі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район, є ушкодження, обійшлося без постраждалих, інформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади та сам Нікополь, понівечені 3 приватні будинки та господарська будівля. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.