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06:10 08.03.2024

Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

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Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

Президент США Джо Байден у перших словах своєї промови до американського народу та конгресменів висловився про безумовну підтримку України, яка продовжує протистояти широкомасштабній російській військовій агресії, повідомляє у п'ятницю CNN.

"Путін вторгся в Україну, і він там не зупиниться. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом із нею і дамо їй потрібну зброю — і це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного (американського – ІФ) -У) солдата немає в Україні, і я рішуче робитиму все, щоб так і було", - заявив Байден.

За словами президента США, допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб "США відійшли від світового лідерства". Байден вважає, що США не можуть цього зробити, тому що це "підставить під удар Росії всю Європу".

У своєму виступі він неодноразово обрушувався на Дональда Трампа - свого попередника та ймовірного суперника на листопадових виборах, - звинувачуючи його у "схилянні" перед Володимиром Путіним.

Теги: #сша #україна #байден

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