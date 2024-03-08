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03:14 08.03.2024

Швейцарія розглядає можливість використання російських активів для репарацій України

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Швейцарія розглядає можливість використання російських активів для репарацій України

Швейцарські законодавці в четвер вузько підтримали кроки, спрямовані на дозвіл використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні, повідомляє France 24.

Верхня палата парламенту 21 голосом проти 19, за трьох утриманих, проголосувала за низку пропозицій, підтриманих урядом. Нижня палата ухвалила їх минулого року. Вони відкривають уряду шлях до роботи над міжнародно-правовою основою для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій у країнах, що зазнала нападу.

У Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.

"Факти справді дуже зрозумілі", - заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс у верхній палаті парламенту, "Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона має відшкодувати завдані збитки".

"Проводяться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь у ній своїми знаннями, навичками та всією своєю історією у цій галузі".

Тепер Берн буде прагнути створити міжнародно-правову основу, необхідну для розробки механізму відшкодування збитків на глобальному рівні. Його мета – дозволити законне переведення заморожених коштів центрального банку агресора або активів його державних компаній в державу, що атакується.

Голосування в четвер було за жвавими дебатами у верхній палаті.

Кассіс стверджує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швейцарія підтримала населення приблизно 3 млрд швейцарських франків ($3,4 млрд). Уряд також має намір витратити близько 1,5 млрд. швейцарських франків на Україну і регіон у період з 2025 по 2028 рік. Швейцарія також планує провести мирну конференцію пізніше цього року.

"Нам не треба червоніти, коли ми говоримо про Україну на міжнародній арені", - сказав Кассіс, чи то на фінансовому, дипломатичному чи гуманітарному фронті.

У травні минулого року міністерство економіки заявило, що у Швейцарії зберігаються 7,4 млрд швейцарських франків резервів та активів російського центрального банку. Швейцарія також заморозила 7,5 млрд швейцарських франків у російських фондах та активах, які належать або контролюються особами, компаніями або організаціями, які потрапили під санкції, повідомило тоді міністерство.

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, у березні 2022 року російські клієнти тримали у банках Швейцарії близько 150 млрд. швейцарських франків.

Теги: #україна #швейцарія #активи_рф

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