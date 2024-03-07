Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

Глав Офісу президента України Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної ситуації з безпекою в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм, повідомила прес-служба Офісу президента.

Лі Хуей відвідує нашу країну вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ. Поїздка здійснюється на виконання попередніх двосторонніх домовленостей, які були досягнуті під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня 2023 року, - повідомляє прес-служба.

З української сторони у брифінгу взяли участь заступники голови Офісу президента Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Посол України у КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховною Радою людину Дмитро Лубинець, радники керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна та Владислав Власюк.

"Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємось, що сьогоднішні переговори стануть ще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин. Дуже важливо, щоб ви почули про ситуацію на фронті, про те, що відбувається і де ми знаходимося, з перших вуст", – сказав Андрій Єрмак, вітаючи гостей у Києві.

Китайський делегації були продемонстровані зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів поразки, які були передані Росії та застосовуються для атак по території України.

Владислав Власюк розповів, що Росія використовує складові з третіх країн для виробництва озброєння, зокрема ударних БпЛА "Шахед", розвідувальних дронів, ракет, оптичних приладів, навігаційних систем та деталей до літаків.

Зі свого боку Роман Машовець наголосив, що ці складові стають частинами засобів ураження, які застосовуються проти цивільного населення України.

Світлана Грінчук докладно поінформувала делегацію КНР про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, зокрема про ситуацію на захопленій окупантами ЗАЕС.

У ході зустрічі висвітлено випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими. Китайську сторону також поінформували про зусилля України у напрямку повернення незаконно затриманих Російською Федерацією українських громадян та вивезених дітей.

"Україна постійно шукає нові підходи до повернення громадян, незаконно затриманих Росією. І шукає нових партнерів, які можуть прискорити процес повернення українських військовополонених, цивільних заручників та дітей", – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Також відбулися зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першого віце-прем'єр-міністра України – міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм. У ході зустрічей сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на засадах Української формули світу.

У ході зустрічі було порушено питання щодо можливості сприяння китайській стороні у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, забезпеченні ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави, - повідомляє прес-служба.