Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шаппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Сьогодні Велика Британія посилює підтримку України, надаючи повний пакет у розмірі 325 млн фунтів стерлінгів на новітні безпілотники, щоб допомогти в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна. Інвестиції, в межах яких буде поставлено понад 10 000 дронів для Збройних сил України, дадуть змогу використовувати провідні світові оборонні підприємства Великої Британії для доставки Україні нових передових безпілотників упродовж 2024 року", - сказав Шаппс, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється, до пакета дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати FPV, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони.

За словами Шаппса, Україну буде посилено "новими передовими безпілотниками, що надходять безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великої Британії - прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях".

Як наголошується в пресрелізі, "Збройні сили України з безпрецедентною ефективністю використовують подаровану Великою Британією зброю, яка допомогла знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії".

Як повідомляється, дрони довели свою високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника і бронетехніку. Українські сили також ефективно використовували ці дрони для нанесення ударів по серцю ВМФ Росії. "Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів з цього пакета буде витрачено на морські можливості, Україна продовжить переламувати ситуацію в Чорному морі", - зазначено в повідомленні.

Після засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США в лютому, Шаппс оголосив, що Велика Британія разом із Латвією очолять міжнародну коаліцію для допомоги Україні в сфері безпілотників.