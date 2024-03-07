Події

20:36 07.03.2024

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

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Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ще одну цивільну людину вбила росія на території Чернігівщини. Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди", - написав Чаус у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомив голова ОВА, "унаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом уцілів".

 

Теги: #жертви #обстріл #чернігівська_область

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