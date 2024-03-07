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19:43 07.03.2024

Зеленський у Києві обговорив із міністром оборони Великої Британії продовження оборонної співпраці

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Зеленський у Києві обговорив із міністром оборони Великої Британії продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, під час якої сторони обговорили продовження оборонного співробітництва між країнами.

"Основна увага – посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Він подякував уряду і народу Великої Британії за лідерську підтримку України та українців.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, під час бесіди було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування Чорноморського транспортного коридору.

Теги: #оборона #британія #співробітництво

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