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19:17 07.03.2024

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

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Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційному сайті.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман.

Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

 

Теги: #посол #британія #залужний

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