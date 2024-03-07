Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційному сайті.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман.

Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.