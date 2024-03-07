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18:33 07.03.2024

НАБУ і САП скерували до суду справу про завдання 94 млн грн збитків екскерівником "Енергоатом-Трейдинг"

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НАБУ і САП скерували до суду справу про завдання 94 млн грн збитків екскерівником "Енергоатом-Трейдинг"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням у завданні ексгенеральним директором трейдингового підрозділу НАЕК "Енергоатом" збитків на 93,76 млн грн.

Слідство встановило, що у вересні 2020 року обвинувачений забезпечив переможцю аукціону реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1,12 тис. грн за 1 МВт-год, дискримінувавши водночас інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, позбавлених можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

У результаті продажу 1,465 млн МВт-год електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.

Як повідомлялося, ексгендиректору "Енергоатом-Трейдингу" було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) у лютому 2023 року.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Теги: #справа #енергоатом #трейдинг

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