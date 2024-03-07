Кулеба: Україні потрібно більше артилерійських снарядів, кожен вироблений у Європі боєприпас має бути використаний для її захисту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Європа хоче відновити мир, вона має збільшити виробництво зброї та заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти.

У колонці у французькому виданні Le Monde Кулеба зазначив, що через критичну нестачу артилерійських снарядів українська армія не в змозі знищити російську артилерію і захистити своїх солдатів.

"Якщо Україна сьогодні опинилася в такій ситуації, то це тому, що наші союзники в Європі та США кілька місяців обговорювали, перш ніж ухвалити рішення про постачання нам достатньої кількості артилерійських боєприпасів. Оскільки вони не прискорили виробництво зброї вчасно, зволікали, перш ніж закупити військову техніку в третіх країнах, і експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші регіони світу", - зазначив міністр.

Він подякував союзникам за ухвалене на Паризькій конференції 26 лютого рішення щодо збільшення закупівель боєприпасів у третіх країнах, водночас наголосивши, що "цього недостатньо" і "потрібні рішучі та системні рішення".

"Є кілька простих і очевидних рішень, які можуть прийняти наші партнери, щоб допомогти нашим бійцям. Україна потребує більше артилерійських боєприпасів і ракет дальнього радіусу дії, щоб відбити російські атаки та звільнити свою територію. Їй потрібні Patriot та інші системи протиповітряної оборони для захисту міст. Засоби для більш швидкого ремонту військової техніки на базах в Україні, а не за кордоном", - сказав він.

При цьому він закликав партнерів не дозволяти собі керуватися страхом. "Страх не запобігає проблемам, він їх посилює", - додав глава МЗС.

Міністр погодився зі словами президента Франції Еммануеля Макрона, що Європі не потрібно чекати на результати американських президентських виборів, оскільки "на карту поставлено наш континент, нашу свободу і майбутнє наших дітей, і ми повинні діяти зараз".

Кулеба зазначив, що у 2023 році Україна збільшила потужність своєї оборонної промисловості приблизно на 300%, а у 2024 році має збільшити свій потенціал іще на 600% порівняно з 2023 роком.

"Наші друзі теж повинні додати обертів і зрівнятися з Україною, якщо вони всерйоз мають намір досягти нашої спільної мети - відновити мир у Європі. Вони повинні більше інвестувати в оборонне виробництво й заборонити експорт артилерійських боєприпасів у регіони за межами Європи. В наші дні кожен боєприпас, вироблений у Європі, має бути використаний для її захисту", - заявив Кулеба.

Говорячи про заяву Макрона про можливість відправки іноземних військових в Україну, Кулеба зазначив, що якщо гіпотетично це відбудеться, західні солдати "зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці".

Водночас він наголосив, що численні заяви про неможливість відправлення військ в Україну не є ударом по Україні, однак вони завдають удару по європейській безпеці.

"Давайте не будемо помилятися: Путін відчув, що війна викликає у європейців первісний страх, і він узяв це до відома. На жаль, забагато людей у політиці та суспільстві не розуміють, що епоха миру в Європі скінчилася", - зазначив глава МЗС.

Він також нагадав, що за десять років російської агресії та два роки широкомасштабного вторгнення Україна жодного разу не просила іноземних солдатів воювати проти РФ.