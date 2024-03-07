Поліцейські затримали в Одеській області аферистів, які торгували в мережі неіснуючими товарами для військових

Оперативники кіберполіції викрили в Одеській області двох зловмисників, які привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів і привезення автомобілів із-за кордону на потреби захисників України.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, відповідні оголошення розміщувалися на популярному в Україні торговельному онлайн-майданчику.

"Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті $200. Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за неіснуючий товар або транспортування автівок. З метою конспірації незаконно отриманні гроші виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці й лише після цього – на їхні банківські рахунки", - йдеться в повідомленні.

Двох учасників злочинної схеми затримано, слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), а одному з них - іще за ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 19 млн грн. Клопотання про взяття під варту його спільника направлено на розгляд суду.

Повне коло потерпілих і загальна сума збитків встановлюються.