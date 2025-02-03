Інтерфакс-Україна
Події
17:05 03.02.2025

UPD поставляє українські товари до канадської мережі Loblaws

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Компанія Ukrainian product distribution (UPD) забезпечила постачання українських продуктів до найбільшого канадського продовольчого ритейлера Loblaw, повідомили у пресслужбі UPD.

Як повідомляється, наприкінці 2024 року за сприяння UPD та посольства України в Канаді в Loblaws було відвантажено перші партії українських товарів. На сьогодні у більш як сотні магазинів Loblaws уже представлено понад 50 товарних позицій, зокрема шоколад, чай, кава, консервація, солодощі, печиво та соки.

"Ми обрали найкращі бренди, які готові разом з нами працювати над експансією на закордонні ринки, та вивели їх в супермаркети Loblaws. Ця мережа має багаторічну історію, великий асортимент товарів і значний товарообіг, що дає змогу ефективно співпрацювати з міжнародними постачальниками", -   прокоментував співзасновник та голова правління UPD Андрій Жук.

За словами Жука, такий масовий вихід української продукції до Канади став можливим завдяки наполегливості, високій якості вітчизняних товарів та активній підтримці з боку дипломатичних представників. Наприклад, першу окрему поличку вітчизняних товарів було відкрито в супермаркеті Loblaws у Торонто за сприяння посольства України. На ній представлено торгові марки "Наш сік", "Yogoda", "Солодкий світ", "Верес", "Ніжин", "Кава зі Львова", "Spell", "Галка" та "Київхліб".

"Підтримка українських виробників та розширення їх доступу на ринок Канади - це насамперед зміцнення нашої економічної стійкості. Це також важливий крок до популяризації нашої культури, традицій і смаків на міжнародному рівні", - зазначила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Зараз українську продукцію розміщено в понад сотні магазинів Loblaws. В подальшому компанія готова розглянути як розширення географії, так і можливості для збільшення переліку товарних позицій чи співпрацю з іншими українськими брендами. Що стосується обсягів поставок, то вони будуть визначатися попитом і потенціалом зростання ринку.

В UPD додали, що серед основних складнощів виходу українських виробників на міжнародні ринки - відсутність довгострокової експортної стратегії та спроби самостійно домовлятися з мережами.

"Наша місія – популяризація України через продукти харчування та створення умов для збільшення обсягів валютної виручки вітчизняних виробників. Проте для успіху необхідно не лише бажання експортувати, а й адаптована продукція, інвестиції та дистриб’ютор, який зможе забезпечити ефективний ланцюг постачання. Ми консолідуємо продукцію від кількох виробників, беремо на себе відповідальність за складні переговори з мережами та працюємо відповідно до законодавства країни експорту, тому вже маємо успішний досвід виведення українських брендів у провідні торгові мережі Європи та Америки", - підкреслив Жук.

Як повідомлялось, у 2024 році UPD домовилася про постачання української продукції в польські торгові об’єкти відомої мережі дискаунтерів LIDL.

Loblaws - лідер канадського ринку ритейлу. Об’єднує супермаркети, аптеки та магазини одягу. Станом на початок 2024 року роздрібна корпорація, що розвиває мережу, об’єднувала майже 2500 торгових точок різних форматів, а її товарообіг за підсумками минулого року перевищив $42 млрд.

 

Теги: #upd #товари #loblaws

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