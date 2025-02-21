Економіка

12:31 21.02.2025

Шмигаль: Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари

1 хв читати
Шмигаль: Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що економічний патріотизм посилює обороноздатність держави, і вважає, що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари.

"Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, уряд готовий допомагати.

"Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави", - додав він.

Теги: #шмигаль #товари #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 25.02.2025
Близько 800 виробників працюють над інноваціями в галузі оборони

Близько 800 виробників працюють над інноваціями в галузі оборони

12:32 25.02.2025
Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

18:56 24.02.2025
Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

11:21 24.02.2025
Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

17:48 23.02.2025
Україна в 2024р. виробила 154 артилерійські системи - більше за всі країни НАТО, доведе в 2025р. частку власного озброєння до 50% - Зеленський

Україна в 2024р. виробила 154 артилерійські системи - більше за всі країни НАТО, доведе в 2025р. частку власного озброєння до 50% - Зеленський

15:31 23.02.2025
96% дронів купується або виробляється в Україні — Умєров

96% дронів купується або виробляється в Україні — Умєров

14:37 23.02.2025
На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

19:58 20.02.2025
Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

10:34 20.02.2025
Шмигаль і віцепрем'єри висловилися щодо єдності, справедливого миру і підтримки президента

Шмигаль і віцепрем'єри висловилися щодо єдності, справедливого миру і підтримки президента

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Ідея інфраструктурного холдингу на ринку капіталу за участю міжнародних партнерів на стадії обговорення – НКЦПФР

Голова НКЦПФР ставить завдання за 2 роки мати в Україні 5 IPO або SPO, першим може стати "Укрпошта"

ОСТАННЄ

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Shell повідомила про зростання світового ринку ЗПГ у 2024 році всього на 3 млн тонн

Перші чотири роботодавці з Полтавщини звернулись до ДСЗ щодо навчання жінок традиційно чоловічим професіям

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Обсяг виданих NovaPay кредитів у 2024р досяг 1,7 млрд грн

Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

“Ковлар Груп” спільно з НАН Україна розробили продукти оборонного призначення

"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

Частка імпортованих вогнезахисних матеріалів зменшилась з 80% у 2016 до 20% у 2024 – "Ковлар Груп"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА