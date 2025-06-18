Інтерфакс-Україна
Економіка
15:38 18.06.2025

Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

1 хв читати
Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Національним банком (НБУ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Незмінним пріоритетом уряду є ініційована президентом Володимиром Зеленським комплексна програма "Зроблено в Україні". Перебуваємо в постійній комунікації з бізнесом, реагуємо на пропозиції підприємців, постійно покращуємо бізнес-середовище, зокрема, через дерегуляцію та цифровізацію. Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Зокрема, перше рішення — створення опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об’єкта до експлуатації не лише через вебпортал "Дія", а й через мобільний застосунок.

"Друге рішення, яке ухвалюємо сьогодні для бізнесу, — це спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, скасовуємо вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви", - додав він. 

Теги: #кабмін #товари #імпорт #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 18.06.2025
Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

16:01 18.06.2025
Україна вийшла з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами

Україна вийшла з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами

15:54 18.06.2025
Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

15:44 18.06.2025
Кабмін установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

Кабмін установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

18:34 17.06.2025
Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

14:19 16.06.2025
"Укренерго" у 2025р планує провести кілька місячних аукціонів з розподілу перетину для імпорту-експорту е/е

"Укренерго" у 2025р планує провести кілька місячних аукціонів з розподілу перетину для імпорту-експорту е/е

13:21 16.06.2025
Експорт української молочки у травні збільшився на 25%, лідирує вершкове масло

Експорт української молочки у травні збільшився на 25%, лідирує вершкове масло

17:22 11.06.2025
Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

15:18 11.06.2025
Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

ОСТАННЄ

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

Мінагрополітики розподілило квоти на цукор для експорту до ЄС

Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

Компанія "Петро Ойл Енд Кемікалс" перемогла в аукціоні з продажу "Укрбуду" за 805 млн грн

EFSE надав Ощадбанку та Укргазбанку кредит на EUR40млн для фінансування МСП

Рада зброярів просить ВР підтримати законопроєкт №11533 про безпеку даних ОПК

Мінагрополітики розподілило на ІІ півріччя квоти на експорт м'яса птиці до ЄС

Українська пшениця подешевшала в очікуванні нового врожаю

Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА