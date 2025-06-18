Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Національним банком (НБУ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Незмінним пріоритетом уряду є ініційована президентом Володимиром Зеленським комплексна програма "Зроблено в Україні". Перебуваємо в постійній комунікації з бізнесом, реагуємо на пропозиції підприємців, постійно покращуємо бізнес-середовище, зокрема, через дерегуляцію та цифровізацію. Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Зокрема, перше рішення — створення опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об’єкта до експлуатації не лише через вебпортал "Дія", а й через мобільний застосунок.

"Друге рішення, яке ухвалюємо сьогодні для бізнесу, — це спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, скасовуємо вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви", - додав він.