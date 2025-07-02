Уряд розширив на 25 позицій перелік товарів із вимогою локалізації у публічних закупівлях

Уряд розширив ще на 25 позицій перелік товарів переробної промисловості, які підлягатимуть вимозі щодо мінімального ступеня локалізації під час публічних закупівель, зокрема на ліфти, трактори, спецодяг і військову форму, повідомляє Міністерство економіки.

"Рішення ухвалено на підставі норми закону "Про публічні закупівлі" та звернень українських виробників", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.

Вимога локалізації, крім товарів машинобудування та легкої промисловості, поширюватиметься на освітлювальні прилади, кабелі, світлофори; металоконструкції та труби великого діаметру.

Мінекономіки нагадує, що в 2025 році наявність місцевої складової у публічних закупівлях повинна бути не менше 25%, у 2026 році — 30%, і надалі зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%.

Це перше розширення переліку з моменту запуску політики локалізації. Раніше вимога застосовувалася до закупівель 103 видів товарів, зокрема залізничного та міського транспорту, комунальної техніки та енергетичного обладнання. Вимога локалізації діятиме для закупівель від 200 тис. грн.

"Україна має надзвичайно високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі. До повномасштабного вторгнення він становив 38%, тоді як середній показник у світі - менше 10%. Маємо подолати дискримінацію українського виробника в українських публічних закупівлях, — цитується в повідомленні перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

На своїй сторінці у Facebook вона додала, що для розширення локалізації до міністерства та профільного парламентського комітету зверталися близько 50 виробників.

"Маємо приклади, як це працює. Компанія ТДС із Броварів починала як імпортер, а сьогодні виробляє конкурентні навантажувачі та навісне обладнання власного виробництва", - зазначила Свириденко.

Зі свого боку власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський подякував заступнику голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитру Кисилевському за підтримку галузі.

"Завдяки Вашій залученості й наполегливості тепер українським виробникам стане трошки легше триматися під напором неякісного імпорту", - написав він в коментарі.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах — учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та ін.