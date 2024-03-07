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15:29 07.03.2024

Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

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Польські фермери припинили акцію протесту на кордоні з Литвою, яка розпочалася 1 березня, і транспортні засоби більше не перевіряються на дорозі, повідомив агентству BNS представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс.

"Новина така, що акція закінчилася", - сказав він, зауваживши, що під час майже тижневої акції на литовському кордоні не виникло жодних проблем.

"Усе відбулося, можна сказати, без ускладнень", - додав Мішутіс.

Як повідомлялося раніше, часткова блокада міжнародної траси, на якій розташований колишній прикордонний перехід "Калварія-Будзіско", супроводжувалася перевірками фур з боку польської поліції, митниці, інспекторів дорожнього транспорту. Водночас уже 4 березня литовська влада повідомила, що ентузіазм протестувальників почав згасати, оскільки перевірки не виявляли жодних порушень. Цим маршрутом користуються близько 6 тис. вантажівок на день.

Польща раніше ввела обмеження на імпорт українського зерна, але фермери побоювалися, що частина його прямує до Литви, а потім ввозиться до Польщі під виглядом литовської продукції.

Литовські посадові особи відкинули звинувачення фермерів у недостатньому контролі за поставками зерна.

Теги: #литва #кпп #польща #блокування #припинення

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