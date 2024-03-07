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12:41 07.03.2024

Київ передав армії 500 БПЛА різних типів – Кличко

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Київ передав партію майже з 500 БПЛА різних типів на потреби 112 бригади ТрО столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Чергова партія такого необхідного обладнання - майже 500 БПЛА різних типів, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас до бійців 112 бригади ТрО міста Києва. Минулого року місто спрямувало за запитами 112 бригади на її оснащення понад 236 млн грн. І продовжує допомагати цього року", – наголосив Кличко під час відвідування штабу 112 бригади, повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що загалом за кошти громади бригада придбала вже понад 2000 БПЛА. Зокрема, 1850 FPV-дронів, 4 важкі ударні бомбери та 235 розвідувальних БПЛА.

"Бійці зазначають, що цей вид озброєння допомагає знищувати ворога більш ефективно і зберігати життя захисників. Також на кошти, виділені столицею, військові 112 бригади, зокрема, обладнали полігон для підготовки бійців до виконання бойових завдань, ремонтують автомобілі та транспорт спецпризначення. Громада Києва і надалі допомагатиме всім нашим військовим", – наголосив Кличко.

Теги: #київ #фронт #бпла

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