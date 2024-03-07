СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі місцеву жительку, яка готувала нову повітряну атаку РФ на цивільну інфраструктуру міста.

"Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста. Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони. Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed", - повідомляють на сайті СБУ.

У спецслужбі зазначають, що своєчасно запобігли реалізації ворожих планів. Усі дії зловмисниці були поетапно задокументовані, що дало змогу заздалегідь поінформувати командування сил оборони про нову загрозу повітряних ударів і підготуватися до захисту.

"У ході документування розвідувально-підривної діяльності ворожої агентки було встановлено особу її російського куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі. Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.