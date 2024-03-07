Події

08:20 07.03.2024

У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

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У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

В акваторії Чорного моря кораблі РФ відсутні, а в Середземному перебуває один ракетоносець із загальним залпом до 4 ракет, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Так, в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі 1 ворожий корабель, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 4 ракет.

За минулу добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 10 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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