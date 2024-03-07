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00:35 07.03.2024

Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

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Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден у майбутній промові до американського народу та конгресменів висловиться про підтримку України, яка продовжує протистояти широкомасштабній російській військовій агресії, передає Голос Америки.

Кірбі не став розкривати деталі майбутньої мови Байдена, проте зазначив, що в ній буде сказано, зокрема, "про ті речі, яких він досяг за ці три з половиною роки на посаді президента - від економіки до освіти, охорони здоров'я, зайнятості".

"Йдеться і про поновлення американського лідерства на світовій арені", - сказав Кірбі.

Він пояснив, що це лідерство забезпечує "силу об'єднатися у відповіді на виклики, величезні можливості і, безсумнівно, допомагає впливати на прийняття рішень та дії інших лідерів у всьому світі, особливо противників у спосіб, що найбільше відповідає інтересам нашої національної безпеки".

Кірбі наголосив, що підтримка України "тут – на першому місці".

"Це означає допомогти українським солдатам досягати успіху в бою проти російської агресії. Але від цього знову ж таки виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася", - зазначив чиновник.

Кірбі додав, що якщо США "просто покинуть це і дозволять Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО".

Теги: #україна #мова #підтримка #байден

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